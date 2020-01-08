Gaziantep'te akıl almaz soygun Müşteri kılığında girdiği kuyumcuyu biber gazıyla soydu

Gaziantep'te bir kadın, müşteri kılığında girdiği kuyumcuyu biber gazıyla soydu. Güvenlik kameralarına yakalanan kadın, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.



Gaziantep Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren ve kimliği belirlenemeyen kadın, bir altın bileziği deneme maksadıyla bileğine, bir yüzüğü de parmağına taktırdı. Bu esnada cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcuya sıkan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta kıyafetlerini değiştiren kadın, girdiği bir başka kuyumcu dükkanında ise altınları satarak, kayıplara karıştı. Kaçan kadının bu anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, olayla ilgili araştırma başlattı. Kamera görüntülerinden, önce kadının eşgalini ardından ise kimliğini tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına altı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GAZİANTEP 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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