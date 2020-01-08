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85 aranan şahıs yakalandı

İHA

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.

85 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.
Gaziantep polisi Gaziantep’in huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda 23 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 85 aranan şahıs yakalandı. 64 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldığı bildirildi. Çalışmalarda ayrıca 250.14 gram metamfetamin, 19.22 gram eroin, 2.9 gram bonzai, 0.92 gram jameika, 1 adet madde kullanımında kullanılan ampul, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca 10 adet fişek, 2 adet kuru sıkı silah, 4 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 5 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet sahte kimlik, 57 adet demir çubuk ve 28 adet inşaat kolon tahtası ele geçirildi.

GAZİANTEP

08 Ocak 2020 Çarşamba

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