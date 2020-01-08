Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica'nın da onayını alan yönetim Kenan'ın sözleşmesini 1, Oğuz'un kontratını da 3 yıl uzattı.

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde ilk imzaları kadrosundaki iki oyuncusuna attırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kontratı sezon sonunda bitecek olan Kenan Özer'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Sözleşmesi sezon başı sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın kontratı ise 3 yıl daha uzatıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bu yıl ilk kez mücadele ediyoruz. İki futbolcumuzun sözleşme süresini uzattık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak, ligin kalıcı ekiplerinden olduğumuzu ispatlamak istiyoruz" diye konuştu.



GAZİANTEP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.