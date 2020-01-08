Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

İHA

Çiftçilere daha çok kez gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu dağıtan Şahinbey Belediyesi bu sefer hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

Çiftçilere daha çok kez gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu dağıtan Şahinbey Belediyesi bu sefer hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdi.
Şahinbey Belediyesi, ilçedeki çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin ile 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da çiftçiye 7 bin ton hayvan yemi desteği sağladı.
Şahinbey ilçesinde bağlı Sarıt Mahallesi’nde düzenlenen yem dağıtım törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Çiftçiye destek bizim için çok önemli"
Yem dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilerin desteklenmesi bizim için çok önemli. O yüzden son üç yılda çiftçiye 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin ile 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Yine üç yıldan beri her yıl 3 bin 500 ton hayvan yemi dağıtımı yapıyorduk ama bu yıl bu desteğimizi iki katına çıkardık. Yani her yıl 3 bin 500 ton dağıtım yaparken bu yıl 7 bin ton hayvan yemi dağıtımı yapacağız. Burada çiftçimizin istediği en iyi yemi dağıtıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize bu yaz fi tohumu dağıtımı da yapacağız" dedi.
"İhtiyaç sahiplerine hayvan vereceğiz"
Çiftçilere çeşitli destekler sunmaya devam edeceklerini de açıklayan Tahmazoğlu, "Bu yıl ihtiyaç sahibi çiftçilerimize hayvan desteği de sağlayacağız. İsteyen ve durumu olmayan fakir çiftçilerimize 20 tane hallik veya 2 tane düve vereceğiz. Ayrıca 284 tane de büyükbaş hayvan dağıtımını da ihtiyaç sahibi çiftçilerimize dağıtacağız" ifadelerini kullandı.
Çiftçilere sağladığı destek için Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mehmet başkanıma ve ekibine bu hizmetleri için teşekkür ediyorum. Allah bu hizmetler için kendilerinden razı olsun. Şahinbey, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri ve buna rağmen Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi gayretli bir çalışma yapıyor, biz buna şahidiz" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de, "Belediyelerimiz Türkiye’deki diğer belediyelere örnek teşkil edecek şekilde çiftçilerimizin yanında olması ve destek vermesi bizi de mutlu ediyor. Burada hem Büyükşehir hem de Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere yem, gübre ve tohum desteklerinde bulunulması çok önemli. Ben, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çiftçilere sağladıkları destekler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yem desteği alan bir çiftçi ise kendilerine sağlanan yem desteği için teşekkür ederken, verilen desteklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla program sona erdi.

GAZİANTEP

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 ...
Minimal İnvaziv Cerrahisinde bölgede bir ilk SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kalbin tüm damarlarına küçük kesi ile kapalı bypass ameliyatı gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Minimal İnvaziv Cerrahisinde bölgede bir ilk SANKO ...
Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “Daha hızlı ve güvenilir bir hizmet vermek için çabalıyoruz”
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti Oğuzeli ...
GKV’li öğrenciler İstanbul’da
YEREL HABERLER GKV’li öğrenciler İstanbul’da
Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Gaziantep’te Bylock’tan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te Bylock’tan 1 tutuklama
85 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 85 aranan şahıs yakalandı
SANKO Üniversitesi’nin liselerle buluşması devam ediyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nin liselerle buluşması devam ...
Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı
YEREL HABERLER Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı
Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın ...
Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe Kargo paketlerinde 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe Kargo ...
Gaziantep'te akıl almaz soygun Müşteri kılığında girdiği kuyumcuyu biber gazıyla soydu
YEREL HABERLER Gaziantep'te akıl almaz soygun Müşteri kılığında ...
Nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 ...
Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazaya karışan otomobilin hız kadranı 120'de takılı kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı Kaza anı ...
"Daha Yeşil Bir Gaziantep” için uluslararası iş birliği 250 Bahçıvan Yetiştirilecek
YEREL HABERLER "Daha Yeşil Bir Gaziantep” için uluslararası iş ...
Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 ...
Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı
Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest ...
Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor
Uyuşturucu ararken kaçak sigara bulundu Kargo aktarım merkezinde 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ararken kaçak sigara bulundu Kargo aktarım ...
Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşımın tamamen durduğu öğrenildi.
YEREL HABERLER Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim ...
Coşkun Sabah gazeteciler için sahne alacak
YEREL HABERLER Coşkun Sabah gazeteciler için sahne alacak
Gaziantep´te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye ...
Cemil Alevli Koleji mezunları dünya Üniversitelerinde
YEREL HABERLER Cemil Alevli Koleji mezunları dünya Üniversitelerinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X