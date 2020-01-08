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Büyükşehir akıllı ulaşım çalışmalarına devam etti

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğinde Akıllı Ulaşım kapsamında bir ilke imza atıldı.

Büyükşehir akıllı ulaşım çalışmalarına devam etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğinde Akıllı Ulaşım kapsamında bir ilke imza atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan’la “Akıllı Taksi” uygulamasını hayata geçirmek amacıyla bir araya geldi. Şehir içi ulaşım ağı kapsamında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda örnek bir çalışma ortaya kondu. Buna göre, ulaşımda taksiyi tercih eden vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için “Şoför Kart” sistemi getirilecek. Böylelikle metropol şehirlerde yaşanan en büyük sıkıntılar arasında bulunan güven sorununun önüne geçilmesi hedeflenecek.
Şahin: “Pilot çalışması yakın zamanda başlayacak”
Başkan Fatma Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası’yla birlikte örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Akıllı ulaşımda belediye otobüslerinin yapmış olduğu yazılım ve donanımı entegre etmemiz ve taksileri akıllı taksiler haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bir alt yapı istiyor. Şoförlerimize ‘Şoför kart’ temin ederek tek bir kartla bütün bilgilere ulaşılabildiği akıllı taksinin altyapı çalışmalarını oluşturduk. 21’inci yüzyıl veri yüzyılıdır. Verileri bir araya getirmezsek isteklerimiz dilek ve temenniden öteye geçemez. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ve Büyükşehir Belediye ekibi bu projenin hayata geçirilmesi adına altyapıyı oluşturdu. Bunun üst yapısında da donanım ve yazılım kullanarak taksiye binen vatandaşların istediği bütün bilgiye ulaşmasını sağlamak. Güven tesis etmek aynı zamanda elverişli ve huzurlu bir ulaşımı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla akıllı şehirlerde en önemli şey sorunları teknolojiyi kullanarak ortadan kaldırmaktır. Bütün Türkiye’ye örnek olacak bu projeyi en yakın zamanda hayata geçireceğiz. 2 ay içinde bu projeyi Gaziantep geneline yaymayı amaçlıyoruz. Pilot çalışmasına en yakın zamanda başlanacak” dedi.
“Güvenli ulaşım tesis edeceğiz”
Başkan Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akıllı şehirleri himayesi altına aldığına dikkati çekerek, “Artık, bilgi ve teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Teknolojiyi ve bilgiyi kim daha iyi kullanırsa rekabet ortamında çok daha iyi bir mertebeye ulaşır. Bizim de ülke olarak hedefimiz var. Dünyanın 10’uncu ekonomisi olmayı amaçlıyoruz. Bilgi ekonomisini bu nedenle çok iyi yönetmeliyiz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bütün Türkiye’de belediyelerin akıllı şehirler profilinde çalışmalar yürütmesini istiyoruz. Öte yandan teknolojiyi bütün belediyelerin daha iyi kullanmasını sağlamak için 15 Ocak’ta Ankara’da tanıtımını yapacağız. Akıllı şehirlerde en önemli başlık akıllı ulaşımdır. İnsanların yaşamını metropol şehirlerde ulaşım doğrudan ilgilendiriyor. Güvenli ulaşım, konforlu ulaşım bunların her biri teknolojiyle doğru orantılı. Bugün Türkiye’nin en iyi yazılım ve donanımını çalıştırdık. 500 bin kişi bu uygulamayı indirdi. Akıllı ulaşımda son bir yılda çok ciddi yol kat ettik. Bir kredi kartıyla başka bir şehirden gelen vatandaşımız şehrin toplu taşıma araçlarında çok rahat ve sorunsuz bir şekilde seyahat gerçekleştirebiliyor. Geldiğimiz noktayı bir üst konuma eriştirmek için de çeşitlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Akdoğan: “Güvenin daim olmadığı bir şehre kimse gelmez”
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ise “Taksiciliğin hayatımızda çok önemli bir yeri var. İş yaşamında, sosyal alanlarda taksi insanların vazgeçilmez ulaşım araçları arasında bulunuyor. Bu nedenle Gaziantep olarak bizim bir ilke imza atmamız gerekiyor. Gaziantep’e gelen ya da kentte yaşamını sürdüren vatandaşları çok iyi bir şekilde ve güvenli bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Güvenin daim olmadığı bir şehre ziyaretçi gelmez. Hayata geçirmeyi planladığımız bu projede; çantasını takside unutan bir vatandaşın kaybettiği eşyayı bulması konusunda büyük bir kolaylık sağlayacağız. Bulunduğu güzergahta çalışan taksilerin hangi araçlar olduğunu gözlemleyerek tespitimizi yapacağız. Böylelikle Gaziantep halkına güvenli bir ulaşım sunacağız. Herhangi bir kayıp eşya durumunda, devreye gireceğiz. Kayıp eşyayı bildirdikten sonra en kısa sürede eşyayı sahibine ulaştıracağız. Bu kapsamda bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Fadıloğlu: “Kendimizi yenilemezsek yeniliriz”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da tüm Türkiye’de ve Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in önderliğinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan’la ve çalışma ekibiyle birlikte faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, “Akıllı kentlerle birlikte akıllı ulaşım da akabinde geliyor. Mevcut sistemde kendimizi yenilemezsek yenilmek durumunda kalacağız. Bu yüzden teknolojik donanımları kentin her noktasına adapte etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

08 Ocak 2020 Çarşamba

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