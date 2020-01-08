Giysiler yeni sahiplerinde ikinci şansı buldu Yardımlar, periyodik olarak devam ediyor

Şehitkamil Belediyesinin, ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla uyguladığı proje kapsamında toplanan kıyafetler, gerekli işlemlerden geçirilerek yeni sahiplerine ulaştırıldı.

Hayata geçirdiği projelerle ihtiyaç sahiplerinin büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, ‘sıfır atık’ vizyonuyla uyguladığı projenin meyvelerini toplamayı sürdürüyor. ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler; yıkanıp, kurutulup, ütülendikten sonra paketlenerek yeni sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Kullanılmayacak durumda olan kıyafetler, geri dönüşümü yapılarak ip olarak ekonomiye kazandırılıyor. En son yapılan yardım kapsamında yaklaşık 6 bin kişiye kışlık kıyafet, ayakkabı ve temizlik malzemesi verildi. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla daha önceden maddi durumu kontrol edilen ihtiyaç sahipleri, kış aylarında yapılan yardımların kendilerini memnun ve mutlu ettiğini ifade ettiler. Yardımdan yararlanan kişiler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

“Çocuklarımın kışlık mont ve ayakkabıya ihtiyacı vardı”

Yapılan yardımlarla çocukların ve kendisinin ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Selvi D., “Şehitkamil Belediyemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ayları nedeniyle kışlık kıyafet desteğinde bulunuyor. Ben de çocuklarımla birlikte Gıda Bankasına gelerek ihtiyacımız olan mont, kazak, pantolon ayakkabı ve diğer her türlü kışlık giyecek elbiselerimizi aldık. Özellikle çocuklarımın kışlık mont ve ayakkabıya ihtiyacı vardı. Çok şükür belediyemiz sayesinde çocuklarımın ihtiyacı karşılandı. Kendim ve eşim için de çeşitli kışlık kıyafetler aldım. Bunun yanı sıra yine belediyemiz tarafından temizlik malzemesi de hediye olarak verildi. Çok mutluyum, bu yıl da çocuklarım kış aylarında sıkıntı yaşamayacak. Başkanımıza ve burada çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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