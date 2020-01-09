Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tır garajı yanında elinde siyah poşetler bulunan bir şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda ise 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

İki farklı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

GAZİANTEP 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.