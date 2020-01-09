Edibe Sözen’in “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm medya kuruluşlarının, gazetecilerin ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Sözen, mesajında, “Gazetecilik kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan, meslek ahlakı gözeterek en zorlu şartlarda dahi görevin yerine getirilmesi elzem olan kutsal bir meslektir. Gazeteci basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanmakla yükümlüdür. Dijital dönüşüm yer, zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin, halka hızlı haber aktarmak konusunda büyük sorumluluklar üstlenen gazetecilik mesleğini de etkilemektedir. Dijital teknoloji ile artık toplumdaki hemen her kesimin bilgiye ulaşması daha da kolaylaşmıştır. Meşakkatli şartlar altında görev yaparak bizlere gerek fikirleriyle farklı bakış açıları sunan gerek doğru ve anlık bilgileriyle halkın haber almasına aracı olan tüm gazetecilerimize zorlu görevlerinde başarılar diliyorum. Basın alanında çalışan tüm emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren gazetecilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımızı en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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