FETÖ’nün sözde ‘Gaziantep yabancılar sorumlusu’ tutuklandı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde ‘Gaziantep yabancılar sorumlusu’ tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün içerisinde yabancı öğrenciler yapılanmasında sözde muhacir mesulü olarak faaliyet gösterdiği ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.K. tutuklandı.

GAZİANTEP 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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