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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Kandemir Başkan Şahin’i ziyaret etti

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'i ziyaret etti.

AK Partili Kandemir Başkan Şahin’i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin’i ziyaret etti.
“AK Parti Gaziantep Teşkilat Toplantısı” dolayısıyla şehre gelen ve bir dizi ziyaretlerde bulunan Kandemir, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında Başkan Fatma Şahin’den bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep modelinin hem ülkeye hem de şehre yeni bir vizyon kazandırdığını söyledi.
Kandemir: “Gaziantep modeli dünyada örnek hale gelecek”
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde konuşan Erkan Kandemir, Gaziantep ile gurur duyulduğunu ve Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız Ankara’da, başkanımız burada olağanüstü bir başarı sergilediler. Tüm Türkiye’de örnek olduğuna inanıyorum. Gaziantep’teki birlik beraberlik ruhunun, bu şehrin kültüründe de gördük. Bir kez daha buraya gelince bunu yaşamış olduk. “Gaziantep Modeli” sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın da bir kentin şehirleşme öyküsünü, kültürünü merkeze koyarak bir model ve marka haline getirmesinin hikayesidir. Bu bir vizyon ve ufuk gerektirir. Bu vizyon, ufuk ve bir bu kadar birikimin yanı sıra inançla enerji Büyükşehir Belediye Başkanımızda mevcut. Bunun için ben inanıyorum ki Gaziantep, sadece Türkiye değil Dünya’ya örnek bir model haline gelecek. Zaten şu anda son 5 sene içerisinde kat ettiği yol, Gazi şehrin değerlerini tüm Dünya’nın beğenisine markalaşarak sunması, büyük bir örnek” dedi.
“TEKNOFESTİN Gaziantep’te düzenlenmesi tesadüf değil”
TEKNOFEST 2020’nin Gaziantep’te yapılmasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Kandemir, “Türkiye, malum olduğu üzere pek çok alanda yerli ve milli teknolojiyi harekete geçirdi. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi ve parlamentoda bulunan milletvekili arkadaşlarımızın gayretleriyle, milli ve yerli bir seferberlik başlattık. Savunma sanayisinde ciddi başarılar kazandık. Sadece savunma sanayisinde değil, hemen hemen ülkenin çok temel konularında gerçekten de teknolojiyi kullanabilen ve üreten bir hale geldik. Bu manada TEKNOFEST, genç arkadaşların ilham aldığı, başardığı ve daha çok şey başardığını hissedebileceği bir festival. Esasen, bir heyecanın umudun tazelenmesini ifade eden TEKNOFEST’in Gaziantep’te olması tesadüf değil. Bu şehir, örnek şehirlerden bir tanesi. İnsanının dokusuyla da örnek teşkil ediyor. İnanıyorum ki teknolojide ki bu sıçrama, şehre ayrı bir heyecan katacağına inanıyorum. Gaziantep’in kurtuluşunun 100’ncü yılı Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde kutlanıyor. Ciddi bir hazırlık yapıyoruz bunun için. Kadim bir kent burası. Bu kadim kentin kadim kültürünü Antepli her daim göstermiş. Buradaki heyecanı ve milli beraberlik duygusunu hep beraber yaşama anlayışının bir göstergesi. Gaziantep, direnişiyle milli mücadelenin sembolü haline geldi. Bu sene Gaziantep için hem festivalleriyle, hem de bu tür organizasyonlarıyla tabiri caiz ise yerinde durmuyor. Bu kadar üretimin, katmayı ileriye taşıyıp, bu vizyonlu çalışmalarımızla yüzüncü yılı taçlandırmış olacağız” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

GAZİANTEP

09 Ocak 2020 Perşembe

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