Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; 07.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.
GAZİANTEP
09 Ocak 2020 Perşembe
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