Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu Şahinbey Belediyesi, Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı “Can veren Pervaneler” isimli konferans düzenledi. Düzenlenen konferanssa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansa AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta kongre merkezinin tüm salonları dolup taşarken konferansı 5.000 kişi izledi. EğitimciYazar Hayati İnanç, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kendini tanıtarak başladığı konferansta EğitimciYazar Hayati İnanç, Divan Edebiyatındaki derinlik ve zenginliği anlatarak “Öyle bir millet ki şairi de ihtişamlı göz kamaştırıcı. Dağdaki çobanda, tahttaki sultanda şair. Sadece 18 yüzyılda 10.000’in üzerinde divan şairi yetiştirmişiz” dedi.

İnanç, Hz. Mevlana’dan şiirler okuyarak, insanın dünyadaki yaşam manasını, edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini, kendi hayatından kesitler vererek anlattı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, verilen konferanstan dolayı EğitimciYazar Hayati İnanç’a teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, EğitimciYazar Hayati İnanç’a teşekkür ederek, önümüzdeki günler için kendisini Gaziantep’e tekrar davet etti.

GAZİANTEP 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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