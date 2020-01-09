Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti

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Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Menemenspor'u 31 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor ile karşılaştı.

Gaziantep FK, hazırlık maçını Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah attığı gollerle 31 kazandı. Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe attı.

GAZİANTEP 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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