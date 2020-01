Virüslerin direnci arttı, hastalıkların süresi uzadı

TÜRKİYE'de geçmiş yıllara oranla soğuk havaların geç gelmesiyle hastalıklara neden olan virüsler direnç kazandı. Virüslerin direnç kazanmasıyla birlikte hastalık süreleri de uzadı. Özellikle viral gribal hastalıklarının süresi uzarken, virüslerin en çok etkilediği ise direnci daha düşük olan çocuklar oldu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cuma Yıldırım, virüslere karşı özellikle viral enfeksiyonlara karşı kalabalıklarda dikkatli olunması ve doğru beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Mevsimsel şartlar, hastalıklara neden olan virüsleri de etkiledi. Geçmiş yıllardaki kış aylarına oranla bu kış viral enfeksiyon başta olmak üzere birçok hastalık türünde artış yaşandı. Hastalıklardan en çok etkilenen kesim ise çocuklar oldu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cuma Yıldırım, viral enfeksiyonlara neden olan virüslerin sürekli ortama göre değişim gösterdiğini ve toplu yaşam alanlarında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

`KURU SOĞUĞUN DAHA FAZLA HASTA EDİCİ ETKİSİ VAR´

Kar yağışının olmamasının hastalıkların artışa neden olduğunu ifade eden Yıldırım, bol sıvı tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kuru soğuğun daha çok hasta edici etkisi olduğunu aktaran Prof. Dr. Cuma Yıldırım, "Hastaların önemli bir kısmı viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı oyarak gelişiyor. Mevsimin soğuk gitmesi kar yağışlarının olmaması, iklim değişikliklerinin aniden oluşması sonucu viral, bakteriyel, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında artışlar yaşanıyor. Bunlarla alakalı sağlıklı beslenme tüm hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıklarda da çok önemli. Özellikle viral enfeksiyonlarda bol sıvı almalarını ve hastaların dinlenmelerini daha çok tavsiye ediyoruz. Hava şartları bu hastalıkları etkiliyor. Yağmur, kar yağışı olduğu zaman soluduğumuz havanın kalitesinde değişiklik oluyor. Kar ve yağmurlu havalarda daha az enfeksiyon görüyoruz. Kuru soğuğun ise çok daha fazla hasta edici etkisi var" dedi.

'VİRÜSLER SUÇ DEĞİŞTİRİYOR'

Gribal enfeksiyonların daha çok çocuk ve yaşlılarda görüldüğünü belirten Yıldırım, Virüslerin suç değiştirdiğini söyleyerek, "Gribal enfeksiyonlar daha ok çocuk hastalarda yaşlılarda, düşkünlerde, kanser gibi kronik hastalıklarda daha çok görülüyor. Bu hastalıkta bize daha çok öksürük, aksırmak, burun akıntısı şikâyetleriyle daha çok geliyorlar. Viral enfeksiyorlar her vücut değiştirdiğinde yapısı değişiyor. Bir sonraki virüs bir öncekiyle aynı olmuyor. Her virüsün kendi özelliği kendi yapısı değişiyor. Virüsler kendi anotomik özelliklerinden dolayı her vücut değiştirdiklerinde yeni bir suç ortaya çıkıyor. Faklı bir ortala girildiğinde de bunlar görüyor" diye konuştu.

`MEVSİME UYGUN KIYAFET GİYİLMESİNDE FAYDA VAR´

Mevsime göre kıyafet seçimi yapılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Cuma Yıldırım, şunları söyledi:

"Kıyafetlerin mevsime uygun olarak giyilmesinde fayda var. Vücut ısısının düşmesi ile viral ve bakteriyel enfeksiyonlar arasında doğru orantı var. Vücudun eğer savunma mekanizması zayıfsa giyim çok daha önemli. Vücut ısısı düştükçe, vücuttaki fırsatçı mikroorganizmalar daha fazla hastalığa sebep oluyor. Bunun için mevsime uygun giyinmek ve çok fazla soğukta kalmamak gerekiyor."

Hastaneye grip ve halsizlik şikâyetleriyle gelen vatandaşlar ise kış aylarında kar yağışının olmaması sebebi ile hastanelerin çok yoğun olduğunu ifade ederek, ilaç yerine bitki çaylarını kullandıklarını söyledi.



