(ÖZEL) Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Amacımız ligde hatırı sayılır bir kulüp olmak

"Ben hep hip hop'tım"

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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Amacımız bir yandan ligde hatırı sayılır, istikrarlı bir kulüp olabilmek, diğer taraftan da bir futbolcu fabrikası olmak" dedi.

GAZİANTEP 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

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