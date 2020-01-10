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Hastalığı hayaline engel olmadı Doğuştan friederic atakis hastası olan genç, yazdığı şiirlerini ve ...

İHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan friederich atakis hastası genç, tüm engellere rağmen şiir kitabı hayalini gerçekleştirdi. Duygularını ve hayatını yazdığı kitapta anlatan engelli gencin 48 sayfalık kitapta 30 şiiri bulunuyor.

Hastalığı hayaline engel olmadı Doğuştan friederic atakis hastası olan genç, yazdığı şiirlerini ve hikayesini kitapta topladı Engelli gencin ilk kitabı çıktı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan friederich atakis hastası genç, tüm engellere rağmen şiir kitabı hayalini gerçekleştirdi. Duygularını ve hayatını yazdığı kitapta anlatan engelli gencin 48 sayfalık kitapta 30 şiiri bulunuyor.
Nurdağı ilçesi İçeri Mahallesi Molla obasında yaşayan ve doğuştan friederich ataksi hastası Umut Yalvaç (21), yaklaşık 10 yıldır hayalini kurduğu kitabını tamamladı. İlkokul 5. sınıfa kadar hayatını normal şekilde sürdüren Umut Yalvaç, ortaokulda ağırlaşan hastalığı nedeniyle lise döneminde okulu bırakmak zorunda kaldı. 7 kardeş olan ve 2 kız kardeşini kendisinin de yıllardır çektiği hastalık nedeniyle kaybeden Umut Yalvaç, liseyi açıktan bitirerek 2009 yılında ise özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim almaya başladı. Kitabını tamamlayarak 100 adet bastıran Umut, kitabın satışından elde edilen geliri hastalığının tedavisinde kullanmayı hedefliyor
Yaklaşık 12 senedir tedavisi süren ve İslahiye'de özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören Yalvaç, duygularını ve umutlarını cep telefonu yardımıyla yazıya dönüştürdü. Yazdığı tüm şiirlerini, hayat hikayesini, ailesinin yaşadıklarını ve umutlarını 'Umuda Yolculuk' adlı kitabında bir araya getiren genç, en büyük hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

Ağabeyinin tavsiyesi ile başladı
Umut Yalvaç, doktor olan ağabeyi Yusuf Yalvaç’ın tavsiyesi ile ortaokulda şiir yazmaya başlarken bugüne kadar toplam 30 şiir yazdı. Şiir ve romanlarında hayatın pozitif yönlerinden baktığını anlatan Yalvaç, "En büyük hayalimdi kitap yazmak. Bu kitap, küçük bir köy odasında dünyaya açılan bir penceredir. Bu pencerenin benim gibi dezavantajlı insanlara örnek ve bir umut ışığı olacaktır. Şiirlerinde genelde sevgi üzerine çalıştım. Biraz da hayatta negatif olmamayı, mutlu olmayı ön planda tuttum. O mutluluk bir gün dönecek insana. Kitabımı ilk elime aldığımda çok güzel duygular yaşadım. Çok heyecanlandım, umudum daha da arttı. Kalıcı bir eser oldu" dedi.
Umut Yalvaç’ın rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni Pınar Budak ise öğrencisini şöyle anlattı:
"Her zaman kendini geliştirmeyi ve yeniliği seven bir çocuk. Çocukluğundan bu güne kadar her daim kendini hayata adapte etmiş, engellerin gerçekte var olmadığını, sadece insan zihinde var olduğunu benimsemişti. Umut şiirlerini, yazılarını hep geliştirmeye ve daha iyi olmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bunun için de daha çok çalışıyor. Sadece kendisi için değil bizim için de umut olan bir çocuk. Bakmak ve görmek deyimini çok kullanırız, gerçekten Umut bize bakmak ve görmek arasındaki farkı fark ettiren bir öğrenci. Biz Umut'u tanıdığımız için çok mutluyuz, kendisi adına da çok mutluyuz. İyiki Umut ile karşılaşmışız. Bize çok şey kattı. Umarım Umut daha da başarılı olur, herkesin kalbine dokunur."

GAZİANTEP

10 Ocak 2020 Cuma

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