Güneydoğulu halıcılar Hannover Başkonsolosunu ziyaret etti

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman dünya halı sektörde en önemli aktör haline gelen Gaziantepli halıcıları kutladığını ifade ederek “Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının en önemli aktörü olan Gaziantepli halıcılarımızı kutluyorum. Bu tür uluslar arası fuarlar Türkiye’nin prestijini arttırırken ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayıp Türkiye’nin tanıtımına önemli rol oynuyor” dedi.

Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılmak üzere Almanya’ya giden Gaziantepli halıcılar, Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yürsek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile GAHİB yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Malaman Gaziantepli halıcıları kutladı. Fuara katılan Türk firmaları hakkında bilgi veren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan halı sektöründe dünya pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer aldıklarını ifade etti. Başkan Kaplan, her geçen gün fuara katılan Gaziantepli firma sayısının arttığına da dikkat çekerek 2020 halı koleksiyonlarının ilgi göreceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Türkiye genelinden önemli bir katılım gerçekleştiğini ve halı sektörünün yeni yatırımlarla önümüzdeki süreçte ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayacağını belirtti. Kaplan, yabancı ülkelerde görev yapan Türk Büyükelçilikleri ve ticari ateşelerin ihracatçılar için büyük önem taşıdığını da dile getirerek Hannover’e Türkiye Büyükelçiliği Hannover Başkonsolosluğu ve ticari ataşeliğin kendilerine her konuda önemli destekler sağladığını sözlerine ekledi.

Gündemle ilgili konuların da değerlendirildiği ziyaretin ardından fuar süresince Türk halı firmalarına her türlü desteği sağlayan Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı’ya birer teşekkür plaketi taktim eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan fuarın başarılı geçmesini diledi.

