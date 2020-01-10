Güneydoğulu halıcılar Hannover Başkonsolosunu ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güneydoğulu halıcılar Hannover Başkonsolosunu ziyaret etti

İHA

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman dünya halı sektörde en önemli aktör haline gelen Gaziantepli halıcıları kutladığını ifade ederek "Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının en önemli aktörü olan Gaziantepli halıcılarımızı kutluyorum. Bu tür uluslar arası fuarlar Türkiye'nin prestijini arttırırken ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayıp Türkiye'nin tanıtımına önemli rol oynuyor" dedi.

Güneydoğulu halıcılar Hannover Başkonsolosunu ziyaret etti

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman dünya halı sektörde en önemli aktör haline gelen Gaziantepli halıcıları kutladığını ifade ederek “Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının en önemli aktörü olan Gaziantepli halıcılarımızı kutluyorum. Bu tür uluslar arası fuarlar Türkiye’nin prestijini arttırırken ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayıp Türkiye’nin tanıtımına önemli rol oynuyor” dedi.
Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılmak üzere Almanya’ya giden Gaziantepli halıcılar, Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yürsek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile GAHİB yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Malaman Gaziantepli halıcıları kutladı. Fuara katılan Türk firmaları hakkında bilgi veren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan halı sektöründe dünya pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer aldıklarını ifade etti. Başkan Kaplan, her geçen gün fuara katılan Gaziantepli firma sayısının arttığına da dikkat çekerek 2020 halı koleksiyonlarının ilgi göreceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Türkiye genelinden önemli bir katılım gerçekleştiğini ve halı sektörünün yeni yatırımlarla önümüzdeki süreçte ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayacağını belirtti. Kaplan, yabancı ülkelerde görev yapan Türk Büyükelçilikleri ve ticari ateşelerin ihracatçılar için büyük önem taşıdığını da dile getirerek Hannover’e Türkiye Büyükelçiliği Hannover Başkonsolosluğu ve ticari ataşeliğin kendilerine her konuda önemli destekler sağladığını sözlerine ekledi.
Gündemle ilgili konuların da değerlendirildiği ziyaretin ardından fuar süresince Türk halı firmalarına her türlü desteği sağlayan Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı’ya birer teşekkür plaketi taktim eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan fuarın başarılı geçmesini diledi.

GAZİANTEP

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli genç, cep telefonu kullanarak kitap yazdı
YEREL HABERLER Engelli genç, cep telefonu kullanarak kitap yazdı
Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü mesajı
YEREL HABERLER Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü ...
Büyükşehir çorba ikram çeşmesiyle sabahları içleri ısıtıyor Bu çeşmeden çorba akıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çorba ikram çeşmesiyle sabahları içleri ...
Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta
(ÖZEL) Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Amacımız ligde hatırı sayılır bir kulüp olmak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: ...
Gaziantep'te okul çevreleri denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul çevreleri denetlendi
Hastalığı hayaline engel olmadı Doğuştan friederic atakis hastası olan genç, yazdığı şiirlerini ve hikayesini kitapta topladı Engelli gencin ilk kitabı çıktı
YEREL HABERLER Hastalığı hayaline engel olmadı Doğuştan friederic ...
Virüslerin direnci arttı, hastalıkların süresi uzadı
YEREL HABERLER Virüslerin direnci arttı, hastalıkların süresi uzadı
Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle uğurladı
YEREL HABERLER Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle uğurladı
Başkan Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bütün basın çalışanlarının gününü kutladı.
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ...
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu Şahinbey Belediyesi, Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı “Can veren Pervaneler” isimli konferans düzenledi. Düzenlenen konferanssa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
YEREL HABERLER Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu Şahinbey ...
GSO’DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı
YEREL HABERLER GSO’DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı
Başkan Ay’dan ‘Gazeteciler Günü’ mesajı GGC Başkanı İbrahim Ay: “Basın mesleği zor bir sınav vermektedir”
YEREL HABERLER Başkan Ay’dan ‘Gazeteciler Günü’ mesajı GGC Başkanı ...
AK Partili Kandemir Başkan Şahin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Partili Kandemir Başkan Şahin’i ziyaret etti
GTB başkanlarından, ‘Gazeteciler Günü’ kutlama mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından, ‘Gazeteciler Günü’ kutlama mesajı
GBC Başkanı Kurt’tan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER GBC Başkanı Kurt’tan 10 Ocak mesajı
GAGİAD Başkanı Tezel'den 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Tezel'den 10 Ocak mesajı
Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı Fadıloğlu: “Gazeteciler; milletimizin ortak sesi, kamuoyunun vicdanıdır”
YEREL HABERLER Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu
YEREL HABERLER CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı ...
Başkan Ünverdi’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Ünverdi’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X