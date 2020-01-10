Büyükşehir çorba ikram çeşmesiyle sabahları içleri ısıtıyor Bu çeşmeden çorba akıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hastaneler ve üniversite içerisinde kurduğu “Çorba İkram Çeşmesi” ile soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından özellikle kış aylarında sabahın erken saatlerinde vatandaşlara kurduğu çeşmelerle sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Şehrin kültürel dokusuna uygun yapılan çorba çeşmelerinden öğrenciler, sabahın erken saatinde iş için yola çıkan vatandaşlar ile hastanelerde hastası bulunanlar yararlanıyor.

5 noktada 5 bin kişilik çorba

Günde ortalama 5 bin kişinin faydalandığı çeşmeler, Şehitkamil Devlet Hastanesi, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi bahçesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler önü, Gaziantep Çocuk Hastanesi içi ve Gaziantep Üniversitesi Kampüsü’nde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veriyor. Saat 06.00 ile 08.30 arası çalışan çeşmelerden, büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Bu karton bardaklar yolculuk esnasında sağladığı kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor. Çeşmelerin içinde kurulan ısıtıcı ve mikser sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar, büyükşehire bağlı aş evlerinde günlük yapılıyor. Çorbaların artması durumundaysa yine aş evlerinde vatandaşlara dağıtılıyor.

“Su gelecek yerden çorba geliyor”

Çorba İkram Çeşmesi’nden yararlanan vatandaşlar, yoğun ilgi gösterirken, verilen çorbanın kalitesine vurgu yaptılar. İkramın çeşmeyle yapılmasını ilk defa görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hastaneye erken saatlerde gelen ve ameliyat olacak olan Fikri Aslan iyi düşünüldüğünü belirterek, “Sabah kahvaltıyı evde yapamayan, buradan gelip geçen hemşehrilerimiz için kahvaltı yerini tutuyor gelip içiyorlar. Çorba, lokantadaki verilenden daha güzel. Çeşme şeklinde olmasına şaşırdım ben. Su gelecek yerden çorba geliyor harika bir şey bu. Buraya ben ameliyat olmak için geldim. Kahvaltı yapamamıştım burada olması benim için büyük bir fayda sağladı” dedi.

Fabrika’da işçi olarak çalışan Murat Gözübüyük uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, “Hastaneye sabah tedavi görmeye geldiğimizde çorba içmek güzel oluyor. Sadece burada değil çeşitli noktalarda görüyoruz. Çoğu kişinin sabahları karnı doyuyor bu sayede. İkram edilen çorba çok güzel. Sabahları buradan aldığım çorba insanı tok ve sıcak tutuyor. Buradan hızlı ve seri bir şekilde çorba alabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Selda Yırtıcı ise, “Okulumuzun yakın olmasından dolayı buraya sınıf arkadaşlarımızla her gün geliyoruz. Buradaki çorba çok güzel, çok seviyorum. Öğrenciyiz, sabahları yemeğe gitsek paramız bitiyor. O yüzden buraya gelerek hem karnımızı doyuruyoruz hem de ısınıyoruz. Bizim dışımızda hastaneye gelip yemek yiyemeyen insanlar içinde büyük bir iyilik sağlanmış oluyor” diye konuştu.

GAZİANTEP 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

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