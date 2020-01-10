Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının gününü kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk, yayımladığı mesajında, "Her kesimin bilgi edinme, haber alma, özgür düşünce, ifade ve eleştiri hakkına sahip olduğu dünyamızda temel insan haklarından olan, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yollarından birisi basın ve yayın özgürlüğüdür. Dün olduğu gibi bugün de bu özgürlüğün ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Toplumların gelişiminde, doğrulanmış kaynağa dayalı bilgilendirme, objektif kriterlere dayalı aydınlatma ve gerçeği ortaya çıkararak kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi zor şartlarda başarıyla yürüten değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.