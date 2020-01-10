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Gaziantep Valisi: Bizimki Türkiye'deki en çirkin valilik binası

DHA

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep'teki valilik binasının Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu söyledi. Vali Gül, yeni valilik binası yapılarak mevcut valilik binası ile emniyet müdürlüğünün yıkılarak alanın şehir meydanına dönüştürüleceğini söyledi. Vali Gül, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye'deki en kötü hükümet konakları olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep'teki valilik binasının Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu söyledi. Vali Gül, yeni valilik binası yapılarak mevcut valilik binası ile emniyet müdürlüğünün yıkılarak alanın şehir meydanına dönüştürüleceğini söyledi. Vali Gül, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye'deki en kötü hükümet konakları olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen kahvaltıya Vali Gül'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile gazeteciler katıldı. Gazetecilerin önemli bir görev yaptığını anlatan Vali Gül, zor şartlarda çalışan basın mensuplarını takdir ettiğini kaydetti.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, kent merkezindeki Valilik binasının ve yanında bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak bu alanın şehir meydanına dönüştürülmesinin planlandığını söyledi. Yıkımın ne zaman gerçekleşeceğinin henüz net olmadığını belirten Vali Gül, mevcut valilik binasının ise Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu anlattı. Gaziantep'te valiliğin yanı sıra merkez ilçeler Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye'deki en kötü hükümet konakları olduğuna dikkat çeken Vali Gül, şöyle dedi:
"Bizim valilik Türkiye'deki diğer valiliklere girdiğinizde göreceksiniz ki Türkiye'nin en çirkin valilik binası. Valiliği şimdilik yıkmayacağız ama yeni valilik yapacağız. Valilik temsil noktasında olan birimlerinin yer aldığı Karayolları şantiyesinin olduğu yere valilik binası yapacağız. Tamamlanmadan bu valilik binasına dokunmayacağız. Valilik tamamlandığında yıkacağız. Valilik binasını yıkmakla kalmayacağız, yeni bir Emniyet Müdürlüğü yapacağız ve şu anki mevcut binayı da yıkacağız. Her şey var bu şehirde ama şehir meydanı yok. Hayat sadece piknik ve mangal yapmaktan ibaret değil. Şehirleri şehir yapan semboller vardır. Gaziantep'te çok güzel meydan var diyemeyiz. Valilik ve emniyeti yıktıktan sonra burada yapılaşma olmayacak ve alanı meydan yapacağız. Yeni yapacağımız valilik binasının önünde de 10 bin metre kare yeşil alan olacak. Gaziantep'e gelip valilik önünde fotoğraf çekip paylaşayım diyen yoktur. Çünkü öyle bir güzelliğimiz yok. Ama yeni yapacağımız güzel binamız ile bu da olacak. Bu arada Gaziantep'te özel sektör önde olduğu için kamu binaları anlamında eksiklik var. Şahinbey hükümet konağı 900 bin nüfuslu yer ama Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Şehitkamil hükümet konağı 700 bin nüfuslu yer Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Hükümet konağı derken şöyle düşünmeyin kaymakam kendine oturacak yer arıyor. Aksine vatandaşa kolay ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Nüfus binalarımız yol üzerinde kiralık, sosyal yardımlaşma binalarımız yol üzerinde kiralık. Vatandaş gelse otursa kaliteli hizmet alsa daha iyi olmaz mı? İki merkez ilçemize hükümet konağı yapılması için düşüncemiz var."
Vali Gül öte yandan bazı gazetecilerin trafik kartları bulunmasına rağmen araçlarına ceza yazıldığına yönelik şikayetler üzerine, "Benim de kırmızı plakam var. Ama kurallara uymadığımızda talimatımız bana da ceza yazılması yönündedir. Gaziantep'te yaşanabilir şehir olması için hepimiz kurallara uyacağız" dedi.

GAZİANTEP

10 Ocak 2020 Cuma

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