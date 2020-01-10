Kapkaç anı güvenlik kamerasında Kapkaç şüphelisi önce yakalandı sonra tutuklandı

"Ben hep hip hop'tım"

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Gaziantep'te park halindeki bir aracın açık camından içeri sarkarak araç içerisindeki çocuğun elinde bulunan telefonu kapkaç yapıpçalan şahıs yakalandı. Tutuklanan şahsın kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaç suretiyle yapan şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 21 Aralık 2019 Cumartesi günü park halindeki bir araç içerisinde bulunan çocuğun elinde bulunan cep telefonunu kapkaç suretiyle alıp kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın kapkaç anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

GAZİANTEP 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

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