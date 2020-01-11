Gaziantep'te trafik uygulamaları

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarda 4 bin 465 araç kontrol edilirken 126 araç trafikten men edildi. 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ocak 2020 Cuma günü il merkezi ve şehirler arası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde 4 bin 465 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 870 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Ayrıca 126 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Uygulama kapsamında 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 231 araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 231 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 256 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 4 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 65 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 5 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 2 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 sürücüye kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmaktan ve 296 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

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