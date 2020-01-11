Gaziantep'te fuhuş operasyonu

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GAZİANTEP'te, fuhuş yapıldığı öne sürülen 33 daireden biri mühürlendi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden fuhuş yapıldığı için işlem yapılan 33 daireye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında fuhuş yapıldığı belirlenen bir daire mühürlendi.



GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

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AKŞAM 17:39

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