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Gaziantep'te fuhuş operasyonu

DHA

GAZİANTEP'te, fuhuş yapıldığı öne sürülen 33 daireden biri mühürlendi.

GAZİANTEP'te, fuhuş yapıldığı öne sürülen 33 daireden biri mühürlendi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden fuhuş yapıldığı için işlem yapılan 33 daireye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında fuhuş yapıldığı belirlenen bir daire mühürlendi. 

GAZİANTEP

11 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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