İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi Gaziantep’te

Samsun Valiliği tarafından Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla “İlk Adımdan Kurtuluşa” adlı milli mücadele karma sergisi açıldı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Gaziantep Sanat Merkezi’nde Gazianteplilerle buluştu. Gaziantep Valisi Davut Gül, serginin açılışında yaptığı konuşmada 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının Kurtuluş Savaşı’nın çok önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek bunun yeni nesle en ayrıntısına kadar anlatılması gerektiğini söyledi. Gül, konuşmasında, “Kurtuluş Savaşı’nın temel taşlarından biri olan 19 Mayıs tarihi Türk tarihi için büyük önem taşımaktadır. 100. yıl dönümü dolayısıyla burada çok önemli bir sergi açılışında yer alıyoruz. Bunun yanı sıra açılışı yapılan sergiyle tarihe ışık tutulacaktır, yeni nesil kendi tarihine daha somut bir şekilde tanıklık edecektir. Samsun Valiliği’nin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle yapılan bu etkinlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İllerin birbirleriyle iş birliği içinde olması ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyona ev sahipliği yapması çok önemlidir” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Gaziantep 100. yıla hazırlanıyor. 100. yılın süreci başladı. Biz de bu heyecanı bütün şehrimizde yaşıyoruz. Valimizin fikir babası olarak başlattığı bu proje Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilecek. 100. yılda dolu dolu etkinliklerle yolumuza devem edeceğiz” diye konuştu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, açılışı yapılan sergi sayesinde gençlerin Kurtuluş Savaşı mücadelesinin tüm safhalarına tanıklık edeceğini belirterek gençlere örnek olması anlamında serginin farklı bir önem taşıdığını söyledi.

Samsun Turizm ve Kültür Müdürü Adnan İpekdal, Samsun’da başlayan milli mücadele ruhunun bütün Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Milli mücadelenin yeni nesillere aktarılmasının çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla serginini açılışı gerçekleştirdi.

GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

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