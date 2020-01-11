Narkotik arama köpeği Maximilon’dan bingo

Gaziantep’te aralıksız devam eden uyuşturucu operasyonlarında görev alan narkotik madde arama köpeği Maximilon’un tepki vermesi üzerine bir poşet dolusu uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep’te devam eden dev uyuşturucu operasyonları kapsamında çok sayıda mahalle ve adrese baskınlar yapılıyor. Son olarak Göztepe Mahallesi’nde yapılan operasyonda bir ikametteki aramalara narkotik madde arama köpeği Maximilon da katıldı.

İkamet içerisinde yapılan aramalara katılan narkotik madde arama köpeği Maximilon’ın bir elbise dolabına tepki vermesi üzerine dolapta içerine saklanmış vaziyette bir poşet dolusu ekstasy hap ele geçirildi.

GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.