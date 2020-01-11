Adıyaman'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu

"Ben hep hip hop'tım"

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ADIYAMAN'da evinden 10 gün önce ayrılan ve geri dönmediği için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli İlyas Akbaş (28), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polisin kimlik kontrolünde bulundu. Akbaş, kente gelen ailesine teslim edildi.

Adıyaman'daki evinden 10 gün önce ayrılan İlyas Akbaş, geri dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nurdağı-Gaziantep karayolu üzerinde yaptığı kontrollerde üzerindeki kimlikten İlyas Akbaş´ı tespit etti. Emniyete götürülen Akbaş'ın burada ihtiyaçları giderilerek ailesine bilgi verildi. Akbaş'ın kente gelen ailesi çocuklarını teslim alarak Adıyaman'a götürdü.



GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

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