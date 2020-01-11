Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

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Gaziantep’te bir iş yerinden çaldığı klimayla kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamaca polis ekiplerince yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi ekipleri, Bülbülzade Mahallesi’nde H.K. isimli şahsın, plakası bulunmayan motosikletine bir iş yerinden klima yüklediği tespit etti. Ekipleri fark eden şahıs kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli H.K. yakalandı. Şahsın, bahse konu iş yerine kapıyı zorlayarak girdiği tespit edilirken çaldığı malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi.

Öte yandan ekiplerin, şahsın motosikleti üzerindeki yaptığı incelemede ise 1 adet klima motoru, 2 adet klima ünitesi, 21 adet havalandırma fanı, 100 adet spot lamba, 100 adet lamba şarteli, parça halinde yaklaşık 100 metre elektrik kablosu, yaklaşık 50 metre bakır boru ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

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