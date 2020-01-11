Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hassaİslahiye karayolu Serinevler Mahallesi TOKİ konutlarının önünde meydana geldi. M.Ç. (71) yönetimindeki 80 FK 585 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz bir şekilde TOKİ konutlarına dönmek istediği esnada, H.A. yönetimindeki 01 EE 840 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan E.D. yaralandı. Kaza sonucu araçlar kullanılmaz hale gelirken çarpışma nedeni ile aracın kapısı açılmaması sonucu yaralı E.D.’yi araçtan çıkarmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çağrıldı. E.D., kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.