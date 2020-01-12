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Eşinden şiddet gören kadın: “Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” Eşinden boşanma kararı alan kadın, ...

İHA

Gaziantep’te şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen kadın, "Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum" dedi. Eşinden boşanma kararı alan kadın, eşi tarafından öldürülme tehdidi aldığını öne sürdü.
Gaziantep’te şiddetli geçimsizlik ve ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğu için 4 yıllık eşi Y.B.’den boşanma kararı alan E.B., eşi tarafından ölüm tehdidi aldığını öne sürdü. 1 buçuk yıl önce boşanmak için mahkemeye başvuran E.B., eşinin kendisine elektronik kelepçe sayesinde yaklaşamadığını söyledi. Eşinin tehditlerine maruz kaldığını belirten kadın, Emine Bulut gibi öldürülmek istemediğini kaydetti.
Eşi tarafından sıklıkla şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini anlatan E.B. “Ben 4 yıl önce bu şahısla tanıştım, artık ona eşim diyemiyorum. Şiddetine çok maruz kaldım. İlk eşimden olan çocuklarıma uygunsuz hareketlerde bulununca boşanmak istedim. Boşanmayı kendisi kabul etmediği için bana hala şiddet uygulamaktadır. Darp raporlarım var 2 tane. Ben ölmek istemiyorum bir Emine Bulut gibi. Arkadaşlarıyla bana tehdit mesajı gönderiyor” dedi.
Elektronik kelepçe sayesinde dışarıya çıkabildiğini belirten E.B., uygulamanın 25 Ocak’ta biteceğini ve bu uygulamanın uzatılmasını isteyerek, “Ayağındaki kelepçe çıktıktan sonra o gün beni öldüreceğini söylüyormuş. Şu an elektronik kelepçe olduğu için bana 1 kilometre yaklaşamıyor ama nereye kadar? Bu koruma kararı 25 Ocak’ta bitiyor. Devletin beni korumasını istiyorum. Kızımın da geleceğini karartacağını söylüyorlar. Gerekli cezanın bu şahsa verilmesini istiyorum. Elektronik kelepçe sayesinde dışarıya çıkabiliyorum. 7 gün 24 saat hem ben hem o izleniyor. Boşanma davası devam ediyor. Ölümle tehdit ediliyorum. Kendisi boşanmaya da gelmiyor. Ben uzaklaştırma kararını 1 buçuk yıl önce aldım. Bir Emine Bulut da ben olmak istemiyorum. Ben ölürsem benim çocuklarıma kim bakacak” şeklinde konuştu.
E.B.’nin avukatı Bilgehan Sayın da Y.B.’nin eşine yaptığı eylemlerden dolayı tutuklama kararının verilmesini talep ederek, “Müvekkilim 1 buçuk yıl önce bana başvurarak hala boşanma davasının devam ettiğini, eşinden şiddet gördüğünü, eşinin kendisine pompalı tüfekle saldırdığını, çocuklarına saldırdığını, çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ve bu nedenle şikayetçi olmak istediğini söyledi. Biz ilgili yargı makamlarına başvurduk. Müvekkilimin çocuklarına karşı yaptığı uygunsuz hareketlerden dolayı şahıs tutuklandı. Bunun üzerine müvekkilim sanığın yakınları tarafından tehdit edilince şikayetini geri çekti ve sanık tahliye edildi. Sanık tahliye olmasının verdiği cesaretle o tarihten itibaren müvekkilimi sistematik olarak, her gün yaşadığı yere gelmek suretiyle hakaretler, tehditlerle delil karartma çalışmalarına girmiştir. Sanık müvekkilimi öldürmekle tehditte bulununca çok doğru bir şekilde uygulamaya geçirilen, elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı verilen ve Ailenin Korunması Kanunu kapsamında kalan suçu işlediği ileri sürülen kişiye yönelik elektronik kelepçe uygulaması yapıldı. Bu uygulamanın ilk meyvelerini biz bu dosyada aldık. Gerçekten iyi bir uygulama. Sadece kelepçe takmakla kalmayıp, devamında yapılan izleme ve takip açısından ben bir hukukçu olarak bu uygulamayı çok doğru ve uygulayıcıların eylemini çok tatminkar buldum. Bundan dolayı sanık müvekkilimin yanına yaklaşamadı. Bu karar 25’inde bitecek. İnşallah bu kararın uzatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

12 Ocak 2020 Pazar

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