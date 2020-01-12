Gaziantep’te bir metruk binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi Çınarlı Sokak’ta bir metruk binada çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın yerine ambulans ve polis ekleri de sevk edildi. Çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

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