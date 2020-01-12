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Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

İHA

Gaziantep'te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün arayla gerçekleştirilen 3 kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahsın kimliği belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP

12 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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