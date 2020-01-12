Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

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Gaziantep'te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün arayla gerçekleştirilen 3 kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahsın kimliği belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

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