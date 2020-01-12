Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı 50 yıllık evli çitler, 50 günlük evli çiftlerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı 50 yıllık evli çitler, 50 günlük evli çiftlerle ...

İHA

Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı 50 yıllık evli çitler, 50 günlük evli çiftlerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu evliliklerinde 50. yılı geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününde olan 50 çift ile aynı sofrada bir araya getirdi. Genç çiftlere kendi evliliğinden edindiği deneyimleri aktaran Başkan Fadıloğlu, genç çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evliklerinde yarım asırlık bir zaman dilimini geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününü yaşayan 50 çift ile akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da ağırladı. Tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden genç çiftler, önemli tavsiyeler dinlediler. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarının paylaşıldığı programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kendi evlilik deneyimlerini genç çiftlere anlattı. Yaptığı konuşmayı örnekler vererek zenginleştiren Başkan Fadıloğlu, mutlu ve huzurlu bir evliliğin nasıl devam edeceğine dair düşüncelerini, tecrübelerini genç çiftlere aktardı. Programa katılan tüm çiftlerle hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her çifte fincan takımı hediye etti.
"Temel eğitim ailede verilir"
Tecrübenin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Ben öncelikle davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 50 yılını dolduran çiftleri, 50. gününü yaşayan genç çiftlerimizle bir araya getirmek istedik. Gençlerimizin, büyüklerimizden alacakları nasihatler çok önemlidir. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aile müessesi, ne kadar güçlü olursa ülke o kadar güçlü olur. Maalesef yakın tarihte ‘çekirdek aile’ diye diye geniş aileleri ortadan kaldırdık. Şu anda Türkiye ile ilgili hangi konuyu tartışırsak tartışalım, sonunda mesele nitelikli insan olmaya geliyor. O nitelikli insanın yetişmesi de aile ortamıyla doğru orantılıdır. Eğitimin tamamını yalnızca okuldan beklemek kadar yanlış bir şey yoktur. Temel eğitim, ailede verilir. Ailenin de geniş aile olmasıyla o çocukların gelişmesine katkı sağlaması çok önemlidir. Anne, baba, ömrünü senin için veriyor, ondan sonra sen evlat oluyorsun. Arkanı dönüp gidiyorsun, yok böyle bir şey. Karşılıksız veren sadece Allah’tır ve diğer taraftan da anne babadır. Hiçbir kimse birinin kendisinden üstün olmasını istemezmiş. Ancak anne ve baba, evladının kendisinden üstün olmasını istermiş. Böyle bir değere karşı, biz bu silsileyi yeniden inşa etmezsek bizim huzurlu olmamız mümkün değil. Ben burada özellikle genç çiftlerimize hassaten bunu açıklama ihtiyacı hissettim. Lütfen hayat benim hayatım demeyin, hayat bizim hayatımız diyeceğiniz sorumluluğunuz olan anneniz, babanız, kayınpederiniz, kayınvalideniz var. Dünyaya gelme sebebiniz olanlar var. Onlara karşı öncelikli sorumluluklarımızı yerine getirmek gerek. Allah; muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin.”
"Hiç sevgimizi yitirmedik"
Evliliğinde 50. yılı geride bırakan Muazzez Kaygısız, “Eşim ile 52 yıllık evliyiz. 52 yıldan beridir hiçbir zaman bir birimize olan sevgimizi, saygımızı yitirmedik. Sanki daha dün gibi evliymişiz gibi hissediyoruz. Bunu da saygı ve sevgiye borçluyuz. 3 oğlum ve 3 gelinim var, 7 torunum var. Aynı zamanda çocuklarım ve gelinlerim de birbirilerine hep aynı sevgi ve saygı çerçevesinde davranırlar. Birbirinize karşı sevgi ve saygıyı eksiltmediğiniz sürece evliliğiniz bir ömür boyu sürecektir. Aile arasında elbette kavga olur, kavgalar evin tuzu biberidir fakat hiçbir zaman kavgayı büyütmemeniz gerekir. Biriniz sinirliyse değireniz alttan almasını ve kavgayı yatıştırmasını bilmeli. Ben, yeni evli çiftlerimize şunu belirtmek istiyorum. Anne, babanıza nasıl sevgi ve saygıda kusur etmiyorsanız, eşinizin anne ve babasına da aynı sevgi ve saygıyı göstermeniz gerekir. Sevgi, saygı içerisinde olduğunuz müddetçe hiçbir zaman evliliğinize zarar gelmez. Ben, bugün bizleri bir araya getiren değerli Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yeni evli çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.
Bir ömür mutlu bir evlilik yaşamak istediğini kaydeden Nilüfer Çetin, “Bugün burada bulunduğumuz için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. 50 günlük evliyiz, biz bile 50 günün nasıl geçtiğinin farkında bile değiliz. Burada büyüklerimizden nasihatler alıyoruz. Onların tecrübeleriyle inşallah eşimle ben de bir ömür boyu sevgi ve saygı çerçevesinde evliliğimizi yürütürüz. Ben, böylesine anlamlı bir organizasyon düzenleyen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapkaç şüphelisi polise yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi polise yakalandı
Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye ...
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 ödül
YEREL HABERLER Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 ödül
Gaziantep'te, helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, helikopter destekli trafik denetimi
Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı
Metruk binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Eşinden şiddet gören kadın: “Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” Eşinden boşanma kararı alan kadın, eşi tarafından tehdit ediliyor
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gören kadın: “Emine Bulut gibi ölmek ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ilgi Sanko Sanat Galerisi’ndeki sergi, 23 Ocak’a kadar gezilebilecek
YEREL HABERLER Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisine ...
Gaziantep’te Gazeteciler Günü’nde ödüllü tavla turnuvası Orhan Kızılaslan birinci, İskender Karaca ikinci, Mehmet Ankay üçüncü oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te Gazeteciler Günü’nde ödüllü tavla ...
Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı
Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı
YEREL HABERLER Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı
Milli mücadele temalı, “İlk Adımdan Kurtuluşa” adlı sergi açıldı
YEREL HABERLER Milli mücadele temalı, “İlk Adımdan Kurtuluşa” adlı ...
Adıyaman'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu
Hannover’de Gaziantepli halıcılara büyük ilgi Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar: "Halılarımız tüm dünyada kabul görüyor"
YEREL HABERLER Hannover’de Gaziantepli halıcılara büyük ilgi Ticaret ...
Narkotik arama köpeği Maximilon’dan bingo
YEREL HABERLER Narkotik arama köpeği Maximilon’dan bingo
Önce kokladı sonra çaldı
YEREL HABERLER Önce kokladı sonra çaldı
İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi Gaziantep’te
YEREL HABERLER İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi ...
Gaziantep'te fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te fuhuş operasyonu
Ev hanımları İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Ev hanımları İngilizce öğreniyor
Gaziantep'te trafik uygulamaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik uygulamaları
SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı
YEREL HABERLER SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı
Gaziantep'te 16 adet kaçak cep telefonu yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 16 adet kaçak cep telefonu yakalandı
Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X