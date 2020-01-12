Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep polisi ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir tırda gizlenmiş 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D 440 karayolu üzerindeki Sinan Mahallesi kavşağında B.D. isimli şahsın kullandığı tırı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 3 ayrı yere gizlenmiş toplam 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara, 750 Türk Lirası, 160 ABD Doları ile 2 adet cep telefonu ele geçirdi. İfadeleri alınan sürücü B.D. ile yanındaki kardeşi İ.D. serbest bırakılırken, araç ile ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

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