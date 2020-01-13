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GTO, “Domotex Turkey” Tanıtımı İçin Hannover’de

İHA

Gaziantep Ticaret Odası Temmuz ayında Gaziantep'te düzenlenecek olan ve halı sektörünün kalbinin attığı DOMOTEX Turkey Halı Fuarı'nın tanıtımı ve halı üreticisi üyelerine destek için Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen DOMOTEX Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda stant açtı.

GTO, “Domotex Turkey” Tanıtımı İçin Hannover’de

Gaziantep Ticaret Odası Temmuz ayında Gaziantep’te düzenlenecek olan ve halı sektörünün kalbinin attığı DOMOTEX Turkey Halı Fuarı’nın tanıtımı ve halı üreticisi üyelerine destek için Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen DOMOTEX Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nda stant açtı.
1013 Ocak tarihleri arasında Hannover’de düzenlenen ve yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırlayan fuarda GTO, kurduğu stantla DOMOTEX Turkey 2020 Halı Fuarı’nın tanıtımını yaptı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri Gaziantep ve Gaziantep halı sektörü hakkında bilgilendirdi. Makine halısı üretiminin merkezi ve dünya ihracatının lideri Gaziantep, Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde 13. kez dünya halı profesyonellerini Gaziantep’te ağırlayacak olan fuara hazırlanıyor. 1316 Temmuz 2020’de düzenlenecek DOMOTEX Turkey Halı Fuarı için kolları sıvadıklarını ve her sene artan bir başarıyla halı sektörüne katkıda bulunduklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Hannover’de düzenlenen fuara her sene olduğu gibi bu sene de Türk halıcılar damga vurdu. Sektörde dünya lideri Gaziantepliler’in ilmek ilmek dokuduğu 2020 model halılar alıcılarla buluştu ve yoğun ilgi gördü.” dedi.
Hannover’de Gaziantep rüzgarı
Gaziantep halı sektörü için ellerinden gelen her desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, DOMOTEX Halı Fuarlarının sektör açısından çok önemli olduğunu söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de AlmanyaHannover’de düzenlenen DOMOTEX Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nda açtığımız stant ile halı üreticisi firmalarımıza desteğimizi sürdürdük. Bu fuarda dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçiler Gaziantep’in halısıyla buluştu. Burada önemli bir detay var: fuarda 60 farklı ülkeden 1400 firma yer alıyor. Bunların 102’si Gaziantep firması En fazla katılım sağlayan şehir biziz. Dünyanın halı modasını, trendini biz belirliyoruz. Böyle olunca da bizim burada olmamız, açtığımız stantla gücümüzü göstermemiz, 2020’de Gaziantep’te düzenleyeceğimiz fuarın tanıtımını yapmamız, üyelerimize destek olmamız şart. Halı sektörümüzün başarısının ardında çok önemli etkenler var, iş birlikleri var. Çok şükür bu çalışmaların meyveleri de alınıyor. Odamız, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası iş birliğinde Gaziantep’te düzenlediğimiz fuarlar her geçen yıl artan bir grafiğe sahip. Geçtiğimiz yıl 12’ncisini düzenlediğimiz fuar ile yüzde 20’lik bir ziyaretçi artışı sağladık. Domotex Turkey 2019 ile 14 ülkeden 203 katılımcı firma, 89 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ile önemli bir başarıya imza attık.”
Domotex Turkey 2020 Halı Fuarı için oldukça umutlu olduklarını da ekleyen Başkan Yıldırım, 1316 Temmuz tarihlerinde dünya halı sektörünü Gaziantep’te bir araya getireceklerini müjdeleyerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da hedefimiz çok daha fazla profesyonel ziyaretçiyi Gaziantep’e çekebilmek, halı üreticilerimizle buluşturabilmek. Bunun zeminini hazırlamak için de birçok çalışma yapıyoruz. Burada stant açıp hem sektörümüzü, fuarımızı hem de kentimizi tanıtmak gibi Gaziantep milletvekillerimize de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar bizleri, halı üreticisi firmalarımızı yalnız bırakmadılar, Fuar’a gelerek destek verdiler" diye konuştu.

GAZİANTEP

13 Ocak 2020 Pazartesi

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