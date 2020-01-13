Girdiği evden zeytinyağı çaldı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt Mahallesi´ndeki bir evde 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar ile 20 kilogram zeytinyağı çalan şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.K. (23) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.K.´nin evinde çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



GAZİANTEP 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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