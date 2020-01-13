Gaziantep'te kış lastiği denetimleri

Gaziantep'te gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde kış lastiği olmayan 32 araca işlem yapıldı.

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri tarafından 1112 Ocak tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 461 araç ve sürücüsü denetlenirken 32 araca kış lastiği kullanmamaktan, 192 araca da kara yolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 224 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 80 araç trafikten men edildi.

GAZİANTEP 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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