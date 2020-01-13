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Büyükşehir, 2019-2020 projelerini anlattı Şahin: "Yerel belediyecilik ufuk ve vizyon istiyor"

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeleri anlatmak, tanıtmak, bilgi vermek ve basın çalışanlarıyla istişare etmek amacıyla "20192020 Değerlendirme Basın Toplantısı" düzenlendi.

Büyükşehir, 2019-2020 projelerini anlattı Şahin: "Yerel belediyecilik ufuk ve vizyon istiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeleri anlatmak, tanıtmak, bilgi vermek ve basın çalışanlarıyla istişare etmek amacıyla "20192020 Değerlendirme Basın Toplantısı" düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 25 Aralık Antep Kurtuluşu ve Akıllı Şehirler Projesi’nin önemine dikkati çekti. Protokol konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler sunum eşliğinde belediye projelerini detaylandırdı.

"Yerel belediyecilik uzmanlık istiyor"
Başkan Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de destekleriyle projeleri halka ulaştırdıklarını belirterek, “Yerel belediyecilik uzmanlık istiyor. Yetişmiş insan gücüyle ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Yerel belediyecilik, ufuk ve vizyon istiyor. Biz yoğun bir şekilde kendi planlamamızı yaptık. Daha sonra Gaziantep Valiliğinin de görüş ve desteklerini alarak projelerimizi ve faaliyetlerimizi harmanladık. Şimdi de siz değerli basın mensubu çalışanların huzuruna getirdik. Burada sizden gelen öneriler doğrultusunda çalışma programımızı istenildiği bir düzeyde ilerletmeye devam edeceğiz. Bana göre, 2020 çok önemli. Büyükşehir Belediyesi açısından 2 büyük himaye var. Biri Antep’in kurtuluşu. Çünkü 100’üncü yıla gidiyoruz. Bizi Gazi yapan büyük bir yolculuk var. Kurtuluşa giden bu serüvende milli şuurumuzu çocuklarımıza, gençlerimize iyi aşılamamız gerekiyor. Şahinbey’i, Şehitkamil’i, Karayılan’ı çok daha iyi anlatmamız lazım. Eğer geçmişimizi iyi anlayamazsak bugün yaşadığımız sorunları çözme kapasitesini kaybetmiş oluruz. O yüzden 100’üncü yılı çok önemli buluyorum. Hele ki bu şehir için çok önemli. Yakın zamanda 15 Temmuz’u yaşamış bir ülke olarak Antep'in kurtuluşunu genç nesle çok iyi aktarmalıyız. İkinci himayemiz ise 'Akıllı Şehirler Projesi'. Cumhurbaşkanlığının himayelerine alınan bu projeyle çok önemli çalışmalar başlattık. Kentle ilgili sorunlara teknolojik alt yapı oluşturma anlayışında hareketle vatandaş odaklı plan ve projeler oluşturduk. Yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla girdiğimiz bu yolda yeni yılda da önemli projelerin altına imzamızı atacağız. 2020 yılında TEKNOFEST Gaziantep’te düzenlenecek. Bu projenin Türkiye’de Gaziantep’te yapılması tesadüf değil. İstanbul’da yaklaşık 2 milyon insanın ziyaret ettiği, 50 bin kişinin yarıştığı bir festival için şehrimizin tercih edilmesinde tek bir neden görüyorum; güven. Bunun altından kalkabilme gücünü bizde gördükleri için Gaziantep tercih edildi. TEKNOFEST’i bir festivalden çok daha ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü bu bir dönüşüm, bir paradigmadır. Sanayide de emek yoğunluğundan yüksek teknolojiye geçmek için de büyük bir fırsat ve imkân barındırıyor. TEKNOFEST’le birlikte büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğindeyiz. Çok heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz. 2020’de ayrıca her ay çok önemli uluslararası etkinliklerimiz olacak. Bu şehrin rekabet etme gücünü artırmamız lazım. 2023’e şehrimizi hazırlamalıyız. Farklı fikirlerin zenginlik olduğunu görüp bunun bilincinde hareket göstermek istiyoruz” dedi.

2020 yılındaki projeler açıklandı
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Ulaşım Master Planı, Şehircilik ve Konut, Kuzeyşehir, Güneyşehir, Bayramlı Konut Projesi, BUSEM, Medeniyet Şehri, toplu ulaşım, GAZİRAY, NizipRAYBÜS, metro, köprülü kavşaklar, asfalt çalışması, yaya geçitleri, Kuzey Antep Aktoprak çevre yolu, çevre yolu ağaçlandırma çalışması, Millet Bahçesi, İbrahimli Kent Parkı, Alleben Park, Karkamış Ekopark, Milli Mücadele Parkı projeleri hakkında katılımcılara ve çok sayıda davetliye sunum eşliğinde detaylı bilgi verdi.
“Spor Şehri Gaziantep” anlayışından hareketle organize edilen etkinlikler çerçevesinde sunumuna devam eden Sezer Cihan, kentte düzenlenen ve uluslararası arenada öne çıkan Gazi Yarı Maratonu, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, Karate Şampiyonası ve son olarak 2019 yılında gerçekleşen turnuvaların istatistiki verileri ve şehirde oluşturduğu güçlü spor kimliğinden bahsetti.
Sunumun son bölümünde Cihan, 2020’de kente kazandırılacak projeleri açıkladı. Cihan, Cumhuriyet tarihinde bir ilk niteliği taşıyan, yapımı eş zamanlı gerçekleşen 12 yüzme havuz projesinin biteceğinin müjdesini vererek, “Zeugma Antik Kenti’nin karşısına su sporları merkezi yapımına başladık. Şehrin turizm faaliyetlerini canlandırmak için de Nurdağı Sakçagöz ile Rumkale arasında yamaç paraşütü gerçekleştireceğiz. Öte yandan inşaatına yakın zamanda başlayacağımız Kongre ve Kültür Merkezi 6 bin 200 kişiye hizmet verecek” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise sunumunda Gaziantep’in su sıkıntısını kökten çözen Düzbağ Projesi’ne ilişkin gelişmeleri paylaştı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep’te bulunan basın çalışanlarının yerel belediyeciliğe önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, “Yerel basın kentin tanıtımında ciddi anlamda önemli çalışmalar sergiliyor. Bu nedenle sizlerin çok önemli bir konumda yer aldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da Gaziantep’in başarısında yerel basının önemli emeği olduğunu, özgünlük ve kalite açısından da çevre illere örnek olduğunu belirtti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Üzer ise yerel basınla birlikte aynı yolu yürüdüklerini dile getirerek siyasete girdiği günden bu güne gazetecilerle aynı ortamda mesai harcadıklarını aktardı.
Değerlendirme toplantısının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, katılımcılara hediye verdi.
Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Ahmet Üzer, Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.

GAZİANTEP

13 Ocak 2020 Pazartesi

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