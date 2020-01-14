Her yaş için eğitim olanağı sunuldu Başkan Fadıloğlu, eğitim çalışmalarını rakamlarla anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Eğitim, en öncelikli konularımızdan biridir. İlçe genelinde farklı yaş gurupları için sunduğumuz eğitim olanaklarından 2019 yılı içerisinde on binlerce vatandaşımız yararlandı” dedi.

Şehitkamil’de, 7’den 77’ye yönelik farklı branşlarda ve farklı fiziki mekanlarda sunulan eğitim olanağından önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da on binlerce kişi faydalandı. Anasınıfı ile başlayan eğitimler, üst yaş sınırı olamayan yetişkinler için verilen okumayazma kurslarına kadar pek çok branşı kapsıyor.

Eğitimin niteliğine katkı sunma amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yılında eğitim konusunda yürütülen çalışmaları rakamsal verilerle anlattı. Eğitimin insan hayatındaki önemini iyi bildiklerini ve yürüttükleri çalışmalarda bu duruma göre hareket ettiklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu; aile merkezleri, gençlik kütüphaneleri ve sosyal tesisler bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplam 32 bin 242 kişi yararlandı

Kadınları üretmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“İlçe genelinde bulunan 37 aile merkezlerinde açılan; Kuranı Kerim, ana sınıfı, okumayazma, bilgisayar, mefruşat, giyim dikişi, iğne oyası, Antep işi, el sanatları, tel kırma, rölyef, yağlı boya resim, ahşap boyama ve karakalem kurslarında eğitimler yıl boyu aralıksız devam ediyor. Aile merkezlerimizle ulaşmaya çalıştığımız birkaç amaç var. Bu amaçlardan en önemlilerinden biri özellikle yetişkin kadınlarımıza sosyal hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için okumayazma öğretmek. Bir diğer amacımız, kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak. Bunu yaparken de varsa ana sınıfı çağında olan çocukları, anneçocuğu ayırmayarak tek merkezde ikisine de eğitim veriyoruz. Bir taraftan anne eğitim görürken, diğer taraftan da çocuk eğitim alıyor. Açtığımız meslek edindirme kurslarında meslek sahibi olan kadınlarımız, ekonomik olarak büyük bir avantaj elde ediyorlar. Meslek edindirme kurslarımızdan yararlanan kursiyerlerimiz, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda kendi işletmelerini açabiliyor. Yine bir başka amacımız, vatandaşımızın kaliteli ve keyifli zaman yaşamasını sağlamak. Kadınlarımızın, boş zamanlarını evde geçirmelerini istemiyoruz. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezlerinden 2019 yılı içerisinde toplam 32 bin 242 kişi yararlandı.”

“Eğitimin niteliğine katkı sunuyoruz”

Nitelikli bireylerin yetişmesi adına çalıştıklarını anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Aile merkezlerimiz bünyesinde oluşturduğumuz ana sınıflarında 2019 yılı içerisinde 2 bin 135 öğrenci faydalandı. Bu öğrencilerimizin tamamına ücretsiz kırtasiye yardımında bulunduk. Bünyemizde hizmet veren gençlik kütüphanelerinde 2019 yılında 18 bin 572 öğrenci faydalandı. Aile merkezlerimiz bünyesinde 954 kişiye kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti verdik. Okumayazma kurslarımızda 687 vatandaşımızı verdiğimiz eğitimlerle okuryazar yaptık. Öğrencilerimize, 2019 yılı içerisinde 9 bin adet ÖSYM taban puan kitapçığı ile 2 bin adet tatil kitabını ücretsiz olarak dağıttık” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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