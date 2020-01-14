Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat’ta son bulacağı duyuruldu, işletme sahipleri uyarıldı.

Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’na göre; kişilerin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamesini 28 Şubat 2020 tarihine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ölçü ve Ayar Grup Merkezi’nden veya edevlet üzerinden iletmemesi halinde yasal süreç başlatılacak.

İdari para cezası uygulanacak

Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’nda yer alan kuralları işletmecilerin yerine getirmemesi durumunda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu uyarınca; damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere 613 liradan 12 bin 258 lira kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletlerine el konulacak.

Öte yandan damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkilerde kullanan bir kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken; ayarın doğru olmadığını bildiği halde aletle ölçü yapan ve bu doğrultuda haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre yargılanacak.

GAZİANTEP 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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