Yavuzeli’nde miniklerin karne heyecanı

Yavuzeli İlçe Müftülüğüne bağlı Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisinin yanında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kur'an Kursu 46 yaş grubu öğrencileri 15 Ocak 2020 yılının ilk karnelerini bugün aldı.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu 46 yaş grubu öğrencileri bugün ilk karnelerini aldılar. Merkez Kur’an Kursu 3 öğrencisi de Kuranı Kerimi okumaya geçişi nedeniyle bir program düzenlendi. İlçe Müftüsü Halil Bilik'inde katıldığı programda İlçe Müftüsü Halil Bilik’in katıldığı programda yaptığı konuşmasında, tüm öğrencileri tebrik etti. Müftü Bilik, düzenlenen programda öğrencilere tek tek karnelerini dağıttı.

Öğrencilere ve velilere hitabında, küçük yaştan itibaren öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğunu bu nedenle Kuranı Kerim’in küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencileri ve başta Kuranı Karime Geçen 3 Öğrenci olmak üzere tüm Merkez Kur’an Kursu öğreticilerini tebrik etti.

GAZİANTEP 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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