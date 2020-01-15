Cengiz Halil Çiçek'in acı günü Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Sanko Holding Basın Danışmanı Gazeteci Cengiz Halil Çiçek’in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak hayatını kaybetti.
Sanko Holding Basın Danışmanı ve Gazeteci Cengiz Halil Çiçek’in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak için öğle namazına müteakip Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Cami'de cenaze namazı kılındı. Çiçek’in teyzesi Fadime Yokak, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
GAZİANTEP
15 Ocak 2020 Çarşamba
- İMSAK 06:12
- GÜNEŞ 07:36
- ÖĞLE 12:45
- İKİNDİ 15:21
- AKŞAM 17:43
- YATSI 19:02