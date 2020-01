Hasbro World birbirinden eğlenceli oyunları ile SANKO PARK'ta

Sanko Park Alışveriş Merkezi birbirinden eğlenceli etkinliklerle ara tatili keyifli hale getirecek.

Çocukların severek oynadığı Hasbro’nun yedi muhteşem oyunu Sanko Park’a geliyor. 17 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar eğlenceye doyacak.

Sanko Park Alışveriş Merkezi ana atriumda 12.0019.00 saatleri arasında ücretsiz düzenlenecek ‘‘Hasbro World’’ Transformers, Monopoly, Nerf, PlayDoh, Operation, Guess Who? ve Connected 4 olmak üzere yedi oyuna ev sahipliği yapacak. Transformers’ın sevilen karakterleri Optimus Prime ve Bumblebee eğlenceli aktiviteleri ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Monopoly Junior ile çocuklar en sevilen klasik piyonların sevimli halleriyle oyun alanında dolaşabilecek, arsalar satın alıp şans kartları çekerek ilerleyecek ve çok eğlenecek. Nerf oyunu, çocukların sosyalleşmesini sağlarken, aksiyon ve macera ile doyasıya bir eğlence imkanı tanıyor. El becerilerini destekleyen PlayDoh, çocukların hayal gücü ve motor gelişimine de katkı sağlıyor. Yetenek ve dikkat oyunu olan Operation’da çocuklar çektikleri kartta yazan parçaları metal kenarlara değdirmeden çıkarmaya çalışacak ve başarılı kartı alan, en zengin doktor olarak kazanacak.

Çocukları eğlendirirken düşündüren hafıza ve mantık gelişimine katkı sağlayan Guess Who? oyununda, çocuklar birbirlerine sorular sorarak, seçtikleri karakterleri bilmeye çalışacaklar. İyi bir strateji gerektiren ve iki kişi arasında oynanan Connected 4 oyununda ise amaç rakibi yanıltarak dört taşı bir araya getirmektir.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.

Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane, GSSTORE, Fenerium gibi markaların yanı sıra Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

