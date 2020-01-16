Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi

Serrac ve Selame, Berlin süreci ile ateşkesi görüştü

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te yapılan operasyonda 610 şişe sahte alkol ile 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde bulunan bir depo ile şüpheli iki araca yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 611 şişe sahte alkol ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

GAZİANTEP 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.