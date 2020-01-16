Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 610 şişe sahte alkol ile 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde bulunan bir depo ile şüpheli iki araca yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 611 şişe sahte alkol ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
GAZİANTEP
16 Ocak 2020 Perşembe
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