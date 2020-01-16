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Güneydoğulu ihracatçıların Avrupa atağı

İHA

2019 yılını 8 milyar 919 milyon 203 bin dolar ihracatla kapatan ihracatçılar, 2020 için kolları sıvadı. Ocak 2020'de Almanya'da gerçekleştirilen Heimtextil Frankfurt 2020 Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı ile Domotex Hannover 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan sektör temsilcisi firmalar ürünlerini başarıyla tanıtırken, fuarların en fazla ilgi gören stantlarını da kurmayı başardılar.

Güneydoğulu ihracatçıların Avrupa atağı

2019 yılını 8 milyar 919 milyon 203 bin dolar ihracatla kapatan ihracatçılar, 2020 için kolları sıvadı. Ocak 2020’de Almanya’da gerçekleştirilen Heimtextil Frankfurt 2020 Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı ile Domotex Hannover 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan sektör temsilcisi firmalar ürünlerini başarıyla tanıtırken, fuarların en fazla ilgi gören stantlarını da kurmayı başardılar.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı firmalar, 2020 yılının ilk ayından uluslararası fuarlara katılarak ürünlerini tanıtmaya başladılar. 2019 yılında 8 milyar 919 milyon 203 bin dolar ihracat gerçekleştiren GAİB üyesi firmalar, 2020’de bu rakamı rekora taşımak için tanıtım faaliyetlerini artırdı. Almanya’da gerçekleştirilen tekstil ve halı fuarlarında Güneydoğulu firmaları yalnız bırakmayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Almanya Heimtextil 2020 Fuarı ve Domotex Hannover 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’na katıldı. Fuarlara katılan firmaları ziyaret eden Başkan Kileci “2019 yılını Gaziantep için önemli bir ihracat rekoruyla kapattık. 2020 yılını da yeni bir rekorla kapatmayı temenni ediyoruz. Ocak ayının ilk iki haftasında firmalarımız uluslararası pazarlarda önemli bir tanıtım çalışmasına başladı. Her yıl Ocak ayında Almanya’da düzenlenen iki önemli fuara firmalarımız rekor katılım gerçekleştirdi. Almanya Heimtextil 2020 Fuarı ve Domotex Hannover 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’na katılan firmalarımızı ziyaret ederek gündemi ve sektörlerde meydana gelen gelişmeleri yakından dinleme şansımız oldu. Firmaların da bize aktardığı gibi, uzun ve meşakkatli bir süreçle ürettikleri yenilikçi ürünleri tanıtmaları için bu fuarlar büyük öneme sahip.” ifadelerinde bulundu.
Sözlerine şöyle devam eden Kileci; “Ben, tekstil ve halı sektörü ile ilgili fuarlara Türk kültürünün en güzel ifade edilebileceği sergi alanları olarak bakıyorum. Kültürün ihracata dönüştüğü bu alanlar, bizim Avrupa’ya ürün sunabileceğimiz en önemli yerler. Bu anlamda, Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Domotex 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları fuarında dünya halı sektöründe söz sahibi ülke olarak ülkemizin adının geçmesi, hepimiz için gurur kaynağı oldu. Fuara katılan 102 Gaziantepli firmayı; Hannover Başkonsolosu Banu MALAMAN, Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer SANDALLI, Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait KİRAZOĞLU ve Müslüm YÜKSEL, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan AĞAR, Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanı Mükerrem AKSOY, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Necip Fazıl YILMAZ, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin KAPLAN, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet KAPLAN, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay YILDIRIM, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz ŞİMŞEK ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet TÖRER’le birlikte ziyaret ettik. Firmalar ile geçtiğimiz yılın bir kritiğini yaptık ve 2020 yılında yapılacaklara dair kısa istişarelerde bulunduk. Gaziantep protokolünün ve Ticaret Bakanlığı’mızdan bir temsilcinin de fuarda bizimle birlikte olması, sorunların doğrudan muhataplarına iletilmesi açısından önemliydi. Bölge firmalarımızın fuardaki stant sayısı bize gösterdi ki, tekstil ve halı sektörü Bölgemizin en güzide değerlerinden. Bu değerleri üretime dönüştürürken sürdürülebilir ve katma değerli bir ihracat planı çizmek ve bu planın nesiller boyu devam ettirilmesini sağlamak üzerimize bir borçtur" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP

16 Ocak 2020 Perşembe

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