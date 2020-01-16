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Minik öğrenciler, 'Pamuk'a okul bahçesinde bakıyor

DHA

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minik öğrencilerin sokakta bulup okulun bahçesinde bakımını üstlendikleri 'Pamuk' adlı yavru köpek, ilgi odağı oldu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minik öğrencilerin sokakta bulup okulun bahçesinde bakımını üstlendikleri 'Pamuk' adlı yavru köpek, ilgi odağı oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un 'Pergel' adını verdiği köpeği bakanlık bahçesinde getirerek bakımını üstlenmesi, İslahiye Yesemek Anaokulu'na da örnek oldu. Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler `Hayvan Dostu Çocuklar `projesi ile okul çevresinde dolaşan ve zaman zaman okul bahçesine gelerek çocukların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran köpeği sahiplendi.
Okul bahçesine köpek için kulübe yapılarak sahiplenilen köpeğe öğrenciler ´Pamuk´ adını verdi. Minik öğrencileriyle 'Pamuk' isimli köpeği besleyen Okul Müdürü Müslüm Polat, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ile birlikte bizim de yaptığımız ilçemizde ve Gaziantep genelinde örnek kabul edilen `Hayvan Dostu Çocuklar´ projemiz ile yavru köpeğimizi sahiplendik. Projemiz ile köpeğimizin yanında diğer hayvanların da faydalanabilmesi amacıyla okulumuzun bahçesine beton suluklar, kuş yuvaları ve yiyecek alanları oluşturduk. Amacımız çocuklarda hayvan sevgisi oluşturmak, korunmalarını sağlamak ve yaşam alanları oluşturmak" dedi.

GAZİANTEP

16 Ocak 2020 Perşembe

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