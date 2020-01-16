Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu

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Gaziantep'te jandarma ekipleri ihbar üzerine pusu attıkları baz istasyonu çevresinde mazot hırsızlığı yapan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıslardan R.K'nın, hırsızlık için girdiği baz istasyonunun bakımından sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Şehitkamil ilçesinde bulunan 3 ayrı baz istasyonunda pusuya yattı. İbrahimşehir Mahallesi'nde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun kapısını kırarak içeri giren ve istasyonun jeneratöründen pompa ile mazot çeken H.T. ve R.K. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, 2 bidon mazot ve pampa ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şahsın aynı GSM şirketine ait baz istasyonlarının bakım ve onarımını yaptığı ortaya çıktı.

GAZİANTEP 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

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