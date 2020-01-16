İslahiye'deki hırsızlıkların failleri yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 evden hırsızlık olaylarının failleri jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt ve Sulumağara mahallelerinde yaşanan 3 hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Ekipler olayın faillerinin önce eşkalini ardından ise kimliklerini tespit etti. Jandarmanın sıkı takibi ile adreslerine ulaşılan M.Ş., A.K ve İ.K. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalanırken, H.N.Ş isimli şahsın aranmasına devam edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Ahırdan hayvan çalındı

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen hırsızlık olayında M.G. isimli şahsın evinin alt bölümünde bulunan ahırdan 1 adet koyun çalınmış, yaklaşık bir buçuk ay önce Sulumağara Mahallesi'nde K.A.'ya ait evden ise 100 ABD doları, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kolye, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet altın takı çalınmıştı.

Ayrıca aranmasına devam edilen H.N.Ş.'nin, yaklaşık 5 ay önce Yeşilyurt Mahallesi'nde B.A.'nın evinden 2 adet çeyrek altın çalınması olayının faili olduğu belirtildi.

GAZİANTEP 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

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