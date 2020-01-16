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Mitat Enç, Gazikültür’le gelecek kuşaklara taşınacak Gazikültür, Enç’in kitapları ve hayatını ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bağlı Gazikültür A.Ş., Mitat Enç'in "Uzun Çarşının Uluları" ve "Bitmeyen Gece" ile yazar Reşit Güngör Kalkan tarafından kaleme alınan Enç'in hayatını konu alan "Işığın Peşinde Bir Ulu" kitaplarını yayınladı.

Mitat Enç, Gazikültür’le gelecek kuşaklara taşınacak Gazikültür, Enç’in kitapları ve hayatını yayınladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bağlı Gazikültür A.Ş., Mitat Enç’in “Uzun Çarşının Uluları” ve “Bitmeyen Gece” ile yazar Reşit Güngör Kalkan tarafından kaleme alınan Enç’in hayatını konu alan “Işığın Peşinde Bir Ulu” kitaplarını yayınladı.
Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş., kentin yetiştirdiği önemli kişilerden bir olan Mitat Enç’in hafızalarda derin izler bırakan “Uzun Çarşının Uluları” ve “Bitmeyen Gece” kitapları ile biyografisinin bulunduğu “Işığın Peşinde Bir Ulu” kitabını üçlü set halinde kitapseverlerle buluşturdu. Reşit Güngör Kalkan tarafından yazılan Işığın Peşinde Bir Ulu kitabında, Enç’in inişli, çıkışlı gençlere örnek olacak hikayesini anlatırken, Uzun Çarşının Uluları ve Bitmeyen Gece kitaplarında Mitat Enç, ustaçırakkalfa üretim ilişkisinde ortaya çıkan şehir ruhunu ile Gaziantep kültüründen değerlerini ortaya koyuyor.
Üçlü kitap seti, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.
Kitaplar hakkında açıklama yapan Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gazi şehrin tarih boyunca bünyesinde değişik medeniyetleri bünyesinde barındırdığı ve farklı kültür ve zenginliklerin kesişme noktası olduğunu belirterek, “Gazikültür A.Ş. olarak kültürel değerlerimizi hatırlatmak ve gelecek nesillere bırakmak adına pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Gaziantep’in geçmişte sahip olduğu değerleri canlı tutmak amacıyla sosyal ve kültürel anlamda çalışmalar yürütmekte, geçmiş dönem Gaziantep değerlerini gün yüzüne çıkarmaktayız. Gaziantep’le ilgili sosyal ve kültürel içerikli obje ve unsurları bir araya getirerek yaşatmaya gayret ediyoruz. Seksen iki yıllık hayatının altmış küsur yılını karanlıklar içinde geçiren Mitat Enç, ortaya koymuş olduklarıyla aydınlık bir dünyanın kapısı aralamıştır. Hayat karşısında göstermiş olduğu destansı çaba, kendisinden sonra gelen kuşağı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etki, “asla pes etmeme” merkezinde kendine yer bulmuş ve büyük bir hayranlıkla çevresindekileri sarıp sarmalamıştır. Ayrıca onun hayatı, klasik başarı öykülerinin çok ötesinde, şahsi hırsının kurbanı olmaksızın, hayatta kalmanın bir modeli olmuştur. Mitat Enç gibi insanların varlığı, aynı zamanda her koşulda ve her mekanda umudunu kaybetmişler adına da eşsiz bir imkan anlamı taşımaktadır. Mitat Enç kendi kitapları Uzun Çarşının Uluları ve Bitmeyen Gece ile hayatının ve felsefesinin en ince detaylarına kadar ortaya konulduğu Işığın Peşinde Bir Ulu biyografi kitabı üçlü bir set halinde bir araya getirildi" diye konuştu.

GAZİANTEP

16 Ocak 2020 Perşembe

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