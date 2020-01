Sani Konukoğlu anıldı SANKO Holding’in kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 26’ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı

SANKO Holding kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu, vefatının 26’ncı yılında Gaziantep Asri Mezarlık’taki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami, Cengiz, Ertuğrul ve Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Meclis Eski Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Konukoğlu ailesi, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu’nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.

Sani Konukoğlu

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962’de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi’’ni kurdu. 25.000 iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972’de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı.

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'’ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı.

Bugün 14 bini aşkın kişinin çalıştığı SANKO Holding, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, sağlık, eğitim, AVM, bilişim, finans ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor. SANKO’nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve O’nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur. Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor’un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989’da Gaziantep Sanayi Odası'nı kurdu. Sanayi Odası’nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO’nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989’da Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven, ancak öne çıkmaktan hoşlanmayan yapıya sahip olan Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti.

Merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı’’na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na teslim edildi.

SANKO Holding

SANKO Holding’in temeli beş kuşak önce, 1904 yılında büyük dede Sani Bey’in 7 dokuma tezgahı ile atıldı. 1926’da dede Zekeriye Konukoğlu’nun geliştirdiği işi, 1943 yılında baba Sani Konukoğlu devraldı ve mütevazı aile işletmesini vizyonu ve çalışmalarıyla büyük işletmeler haline getirdi.

Sani Konukoğlu’nun “İşin hilesi dürüstlüktür” ilkesini benimseyen SANKO, kurucusunun ileri görüşü ve koyduğu hedeflerle dünya çapında ürün ve servisler sunan şirketler topluluğu olarak büyümesini sürdürmektedir.

Ticari ilişkide oldukları kişilerin, çalışanlarının ve toplumun mutluluğunu ön planda tutan ve toplum çıkarına olmayan faaliyette bulunmamaya azami özen gösteren SANKO, daima temel ve gerekli alanlara yatırım yaparak, kaliteli ürün ve servis sunma çabasındadır.

Her zaman son teknolojiyle çalışan SANKO, kaliteyi en üst düzeyde sağlamak için, teknolojiye, yenilemeye ve çalışanlarına yatırımlarını aksatmamaktadır. Sayısı her gün artan büyük bir aile olan SANKO, yeni iş sahaları açarak istihdamı daha da artırmayı amaçlamaktadır.

SANKO’yu bu noktalara, çalışanlar ve ticari ilişkide bulunulan kişilerin ‘’ailenin temel direkleri’’ olarak görülmesi anlayışı getirmiştir. Çalışanlar ve ticari ilişkide bulunulan kişilerin mutluluğu ve refahı; bulundukları yerin asıl yerleri olduğunu asla düşünmeyen SANKO yönetiminin vazgeçilmez ilkesidir.

Tüm şirketlerinde üst kalitede ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan SANKO, dünyanın her köşesine ulaşabilme gücündedir. SANKO, dünya standartlarındaki şirketleriyle, büyük miktarlarda ve sürekli ihracat yaparak, ülkemize önemli ölçüde döviz kazandırmaktadır.

