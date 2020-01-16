Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama

DHA

GAZİANTEP'te, eşi E.B. adlı kadına şiddet uygulayarak, ilk kocasından olan çocuklarına istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Y.B.'nin yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, mütalaasında, sanığın küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar ve tehdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

GAZİANTEP'te, eşi E.B. adlı kadına şiddet uygulayarak, ilk kocasından olan çocuklarına istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Y.B.'nin yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, mütalaasında, sanığın küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar ve tehdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
Kentte 2 çocuğu ile yaşayan E.B., 4 yıl önce ikinci eşi olan Y.B. ile evlendi. Yaklaşık 1,5 yıl önce mahkemeye başvuran E.B., eşinin çocuklarına istismarda bulunarak, kendisini de dövdüğü iddialarıyla boşanma ve ceza davası açtı. Sanık Y.B. hakkında, 'küçük yaştaki çocuklara istismar' iddiasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülmeye devam edilen duruşmasına tutuksuz sanık Y.B. gelmezken, müşteki çocukların annesi E.B. ile avukatı Bilgehan Sayın katıldı. Davaya Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UÇİM) avukatları da taraf olarak katıldı.
Sanık avukatı, davada, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Duruşma savcısı ise açıkladığı mütalaasında sanığın, çocuklara cinsel istismar ve eşi E.B. ile çocukları tehdit suçunun sabit olduğunu söyleyerek, ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesine karar verdi.
'PSİKOLOJİK BASKIYA DEVAM EDİYOR'
Duruşma sonrası açıklama yapan UÇİM Gaziantep Hukuk Koordinatörü avukat Esra Bozkurt, "Bugün üvey babası tarafından istismara uğrayan ve Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılamasının yapıldığı duruşmaya katıldık. Bugün 2'nci celse görüldü. İlk celsede olduğu gibi bugün de sanığın tutuklanması talebi reddedildi. Ayrıca savcı tarafından mütalaa açıklandı ve bunda çocukların istismara uğradıklarının sabit olduğu ve bu nedenle sanığın cezalandırılması yönünde talep oldu. Bunun dışında anne ve diğer küçük çocuk için de tehdit suçlarının işlendiğine ve bu yönde de ceza alması talep edildi. Duruşma 18 Haziran'a atıldı. Bu tarihe kadar sanık maalesef tutuksuz olarak serbest gezecek. Bu karar tabi ki bizi ve toplum vicdanını yaralamıştır. Ancak biz karar celsesinde olumlu bir karar çıkacağını ve adaletin yerini bulacağını temenni ediyoruz. Sanığın dışarıda olmasının olumsuz yönleri var. Önceki celseden 1 hafta önce zanlı çocuğun karşısına çıkmaya cesaret göstermiştir. Psikolojik baskıya devam ediyor" dedi.
'MAHKUMİYET KARARI VERİLECEĞİNE İNANCIMIZ TAM'
Sanığın eşi E.B.'nin avukatı Bilgehan Sayın ise davanın sonraki duruşmasında karar çıkacağını beklediklerini belirterek, şunları söyledi: 
"Dava sonuçlanmadı ancak savcı sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Her iki çocuk yönünden de nitelikli cinsel istismar suçlaması ile cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca cinsel istismar sırasında ve sonrasında çocukları tehdit ettiği için cezanın bu nedenle artırılmasını da talep etti sayın savcılık. Mağdure ve mağdurenin annesi müşteki açısından da silahla tehdit suçunun oluştuğunu ileri sürerek ayrıca ceza verilmesini talep etti. Tutuklama talebi çıkmadı. Bizim tutuklama talebimiz oldu iddia makamı talebimizin kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme bu aşamada takdir hakkını tutuksuz yargılamaktan yana kullandı. Ancak bu bir beraat kararı değildir. Tam tersi iddia makamının mütalaası bizim yargılama sürecinde doğruları söylediğimize ve kendimizi iddia makamına anlatabildiğimizi gösteriyor. Mahkemenin de sağduyulu olup delilleri layıkıyla takdir edeceğine ve hakkaniyetli bir şekilde mahkumiyet kararı vereceğine bizim inancımız tamdır."
Duruşma, 18 Haziran 2020'ye ertelendi.

GAZİANTEP

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telabyad'da patlama
YEREL HABERLER Telabyad'da patlama
Gaziantep'in tarihini yansıtan "Ayntab Kitapları" tanıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'in tarihini yansıtan "Ayntab Kitapları" ...
Sani Konukoğlu anıldı SANKO Holding’in kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 26’ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Sani Konukoğlu anıldı SANKO Holding’in kurucusu Sani ...
Mitat Enç, Gazikültür’le gelecek kuşaklara taşınacak Gazikültür, Enç’in kitapları ve hayatını yayınladı
YEREL HABERLER Mitat Enç, Gazikültür’le gelecek kuşaklara ...
Minik öğrenciler, 'Pamuk'a okul bahçesinde bakıyor
YEREL HABERLER Minik öğrenciler, 'Pamuk'a okul bahçesinde bakıyor
İslahiye'deki hırsızlıkların failleri yakalandı
YEREL HABERLER İslahiye'deki hırsızlıkların failleri yakalandı
Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu
YEREL HABERLER Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu
GTO MYM, servis şoförlerini belgelendirecek
YEREL HABERLER GTO MYM, servis şoförlerini belgelendirecek
Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti (2)
YEREL HABERLER Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek ...
Güneydoğulu ihracatçıların Avrupa atağı
YEREL HABERLER Güneydoğulu ihracatçıların Avrupa atağı
GKV’li Nurhan Karaca’ya Mevlana Özel Ödülü
YEREL HABERLER GKV’li Nurhan Karaca’ya Mevlana Özel Ödülü
Öldürülen silahlı ve maskeli gaspçı ile ilgili detaylar ortaya çıktı Öldürülen gaspçının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Öldürülen silahlı ve maskeli gaspçı ile ilgili ...
Öğrenciler için ara tatilde futbol turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Öğrenciler için ara tatilde futbol turnuvası ...
Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi
Güzelleşmek isteyen Avrupalılar Ömer Berberoğlu'nu tercih ediyor
YEREL HABERLER Güzelleşmek isteyen Avrupalılar Ömer Berberoğlu'nu ...
Gaziantep'te trafik denetimleri
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik denetimleri
Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 ...
Gaziantep’te aranan 118 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te aranan 118 şahıs yakalandı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Öngel, SANKO’da
YEREL HABERLER Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Öngel, ...
Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi
Çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar
YEREL HABERLER Çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar
Park halindeki araçları soydu, kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki araçları soydu, kameralara yakalandı
Hasbro World birbirinden eğlenceli oyunları ile SANKO PARK'ta
YEREL HABERLER Hasbro World birbirinden eğlenceli oyunları ile SANKO ...
Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti
YEREL HABERLER Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X